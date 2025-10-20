“Brillamos Juntas”: 250 niñas se empoderaron y celebraron sueños

Más de 250 niñas costarricenses se reunieron en Parque Diversiones para participar en la primera edición de “Brillamos Juntas”, un encuentro que combinó diversión, inspiración y aprendizaje con un propósito claro: empoderar a la niñez y recordarles que sus sueños son alcanzables.

El evento, organizado por Parque Diversiones y la ONG Soy Niña, se realizó en el marco del Día Internacional de la Niña y buscó fortalecer las capacidades socioemocionales de niñas y adolescentes que viven en comunidades de riesgo psicosocial, ayudándolas a cuidarse, mantenerse en el sistema educativo y tomar decisiones informadas.

La jornada comenzó con un Pasacalles lleno de música, colores y alegría, seguido por espacios de emprendimientos para niñas, stands informativos y un emotivo testimonio de una beneficiaria de Soy Niña, quien compartió su historia de superación y confianza.

Brillamos Juntas. Foto: cortesía.

“En Parque Diversiones creemos en el poder transformador de la infancia. Actividades como Brillamos Juntas nos recuerdan que la alegría también puede inspirar, enseñar y acompañar. Queremos que cada niña sepa que su voz, sus sueños y su futuro importan”, expresó Marcia Lobo, gerente general de Parque Diversiones.

Durante la actividad, emprendimientos como Mini Princess Spa, Play and Dream, Masitas, Inkia y Once Upon a Book ofrecieron experiencias creativas para motivar la imaginación y el espíritu emprendedor de las participantes.

Desde hace 71 años, la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, organización madre de Parque Diversiones, mantiene un compromiso constante con el bienestar infantil, destinando recursos al Hospital Nacional de Niños y promoviendo alianzas que impulsan el desarrollo emocional, educativo y social de la niñez.