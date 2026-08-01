“Briceño nos ha salvado en muchos partidos”

Cartaginés ganaba su duelo de visita ante Municipal, en Guatemala, por la Copa Centroamericana, desde el minuto 23. Cabezazo de Randall Cordero y alegría en el campamento brumoso. Pero al 44’ llega un error imperdonable del guardameta Kevin Briceño. Cobro de tiro de esquina, el cancerbero sube por el cuero, levanta ambos brazos y el balón llega a sus manos.

Pero en lugar de abrirlas y atrapar el esférico, mantuvo los puños cerrados y despejó el balón en corto. Este le queda al tico José Mena, quien no lo perdonó.

Al final del cotejo el entrenador Amarini Villatoro salió en defensa del arquero brumoso.

“El fútbol es de errores y virtudes. Briceño nos ha salvado espectacularmente en muchos partidos. En el primer tiempo tuvo un error y después en el segundo tiempo tuvo cuatro salidas cortando bien los centros.

Es un hombre muy fuerte mentalmente. Eso pasa, suele pasar. Nos enfocamos más ahí, pero duele porque las ocasiones de gol que tuvimos las pudimos terminar mejor y que ese gol no fuera tan notorio, si hubiéramos sido certeros”.

Ya sobre el encuentro analiza que ellos terminaron mejor que el rival. Reconoce que el entorno fue complicado pero que supieron respetar a los ediles. “El camerino está un poco frustrado, molesto porque sentimos que podíamos sumar de tres”.