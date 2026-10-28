Brewers ganan la Serie Mundial por primera vez

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Con Jackson Chourio como gran figura, Milwaukee conquistó el título ante los Tampa Bay Rays y puso fin a una espera que se remontaba a 1982.

Los Milwaukee Brewers hicieron historia al conquistar su primera Serie Mundial de las Grandes Ligas, tras imponerse a los Tampa Bay Rays en el Clásico de Otoño.

El conjunto de Wisconsin alcanzó así el título más importante de su historia, luego de cuatro décadas de espera.

La novena dirigida por Pat Murphy firmó una destacada postemporada, en la que tuvo como protagonistas al lanzador Jacob Misiorowski y al venezolano Jackson Chourio, una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Milwaukee llegó a tener ventaja de 3-1 en la serie, pero los Rays extendieron la definición tras una victoria en entradas extra, con un batazo decisivo de Ben Williamson. El resultado obligó a los Brewers a afrontar un nuevo desafío para asegurar el campeonato.

Ante ese escenario, Murphy mantuvo su confianza en Misiorowski para el quinto juego, una decisión clave dentro de la estrategia del equipo para cerrar la serie y alcanzar la corona.

El título representa un hito para los Brewers, que disputaron su anterior Serie Mundial en 1982. Más de cuatro décadas después, la franquicia finalmente consiguió el campeonato y escribió el capítulo más importante de su trayectoria en las Grandes Ligas.