Brewers aplastan a los Rays y acarician la Serie Mundial

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

En una contundente exhibición ofensiva en el Tropicana Field de St. Petersburg, los Milwaukee Brewers aplastaron 10-1 a los Tampa Bay Rays en el Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB 2026.

Ante una multitud de 40,388 espectadores, la novena visitante conectó 16 imparables para tomar una ventaja imponente de 3-0 en la serie al mejor de siete.

Robert Gasser (Foto: AFP)

Tras dos entradas iniciales en blanco, Milwaukee abrió el marcador en el tercer capítulo con sencillos productores de Christian Yelich y William Contreras.

Sin embargo, la brecha definitiva llegó en la parte alta del quinto episodio, donde los Cerveceros desataron un histórico rally de ocho carreras comandado por imparables de Brice Turang, Garrett Mitchell, Cooper Pratt, Sal Frelick, David Hamilton y Jackson Chourio para colocar la pizarra 10-0.

Desde la lomita, el abridor Bobby Gasser lució dominante al maniatar a los bateadores de Tampa Bay durante seis entradas de trabajo con solo 74 lanzamientos.

Cam Booser y los Rays contra las cuerdas (Foto: AFP)

La ofensiva de las Rayas permaneció silenciada durante casi todo el compromiso con apenas tres imparables totales, rompiendo el cero en la novena entrada mediante un extrabase productor de Yandy Díaz.

Las cifras finales reflejaron el dominio absoluto de Milwaukee con 10 carreras, 16 hits y sin errores defensivos, frente a una carrera, tres hits y una pifia de Tampa Bay.

Foto: AFP

Con la serie 3-0 a su favor, los Brewers se colocan a solo un triunfo de conquistar el primer campeonato de Serie Mundial en la historia de la franquicia. La historia dicta que 21 de 25 equipos se dejaron la Serie Mundial tras ir ganando 3-0.