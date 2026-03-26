Por primera vez, más de 2.000 estudiantes de 100 escuelas rurales y unidocentes están recibiendo clases de inglés gracias al proyecto híbrido “Hummingbird Learning”.

La lejanía y las malas condiciones de los caminos impidieron que docentes de materias complementarias llegaran a estos centros, provocando que miles de niños terminaran su primaria sin ningún contacto con el idioma.

Actualmente, según la Universidad Nacional (UNA), solo el 3% de la población rural en Costa Rica posee un nivel aceptable de inglés, lo que limita drásticamente sus oportunidades laborales y académicas.

Para llevar a cabo este proyecto, impulsado por la UNA, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), un docente especializado imparte la clase en tiempo real, mediante videoconferencia, mientras el educador del centro organiza el grupo, atiende consultas y acompaña el proceso.

Las lecciones incorporan tabletas y pizarras interactivas, junto con actividades que vinculan el aprendizaje del idioma con herramientas digitales.

Para Carolina Carrillo Artavia, coordinadora del proyecto UNA, Hummingbird Learning busca disminuir una brecha histórica en el país.

Carolina Carrillo Artavia, coordinadora del proyecto UNA.

Oldemar Zúñiga Duarte, director de la Escuela El Jardín, define el proyecto como una “innovación total” que soluciona una carencia de aprendizaje crítica para estas escuelas.

Oldemar Zúñiga Duarte, director de la escuela El Jardín

El proyecto se desarrolla en dos etapas: la primera inició en 2024, con la implementación del programa en 35 escuelas, con el objetivo de evaluar su viabilidad pedagógica y tecnológica; la segunda, vigente desde finales de 2025, amplió la cobertura a 100 centros educativos.