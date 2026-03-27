Brecha digital golpea zonas rurales: 70% de hogares en rezago

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Siete de cada diez hogares en zonas rurales del país se encuentran en condición de pobreza digital, según los resultados de una investigación basada en datos de encuestas nacionales sobre ingresos, gastos y condiciones de vida.

El estudio, desarrollado en la Universidad de Costa Rica (UCR), construyó un Índice de Pobreza Digital (IPD) para medir el nivel de acceso, uso y gasto en tecnologías de información en los hogares.

“El propósito fue construir una medición que integrara no solo la tenencia de dispositivos o servicios, sino también el uso de las tecnologías y el esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a ellas”, explicó la investigadora Maricruz León.

El índice se elaboró con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (Enigh) 2018 y la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018. A partir de estos datos, se estimó una media nacional de hasta 67,3 puntos en la medición, en una escala donde valores más altos representan mayor nivel de pobreza digital.

Los resultados muestran diferencias según zona de residencia. En áreas urbanas, el 45,4% de los hogares se clasifica como pobreza digital media, el 34,4% como alta y el 20,3% como no pobre digital. En contraste, en zonas rurales, el 56,9% de los hogares se ubica en pobreza digital alta y solo un 5,2% se clasifica como no pobre digital.

En cuanto al acceso a dispositivos, el estudio indica que el 80% de los hogares no cuenta con tablet, el 85% no posee computadora de escritorio y el 58% carece de computadora portátil. El televisor es el dispositivo con mayor presencia en los hogares, mientras que el radio o equipo de sonido no está presente en cuatro de cada diez viviendas.

El gasto mensual promedio en tecnologías de información se estimó en ¢49.183. Sin embargo, existen diferencias por zona: en áreas urbanas el gasto promedio es de ¢54.103, mientras que en zonas rurales se ubica en ¢36.543.

El análisis también identifica relaciones con variables sociodemográficas. Entre los hogares con jefatura sin estudios, nueve de cada diez se clasifican como pobres digitales. En hogares donde la jefatura posee educación universitaria, esta proporción se reduce a dos de cada diez, según los resultados del estudio.

Asimismo, los hogares con jefaturas desocupadas o fuera de la fuerza laboral presentan mayores niveles de pobreza digital en comparación con aquellos donde la jefatura se encuentra ocupada. También se observan diferencias por edad, con mayor incidencia en hogares liderados por personas menores de 25 años o mayores de 55 años.

“Se generan herramientas rigurosas que permiten comprender fenómenos sociales complejos y apoyar la toma de decisiones en política pública”, indicó el decano del Sistema de Estudios de Posgrado, Eldon Cadwell.

El estudio sugiere considerar el índice como referencia para el monitoreo de la pobreza digital y su posible incorporación en instrumentos de planificación institucional.

Además, detalla que los componentes del índice incluyen acceso y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el gasto mensual estimado mediante modelos estadísticos aplicados a las encuestas nacionales disponibles actualmente.