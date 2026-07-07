Brecha digital deja a miles de estudiantes sin educación informática 

Uno de cada tres estudiantes del sistema educativo público, es decir unos 301.026 de un total de 907.443 matriculados, no recibe clases con un docente especializado en informática durante el curso lectivo 2026, según datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La cifra corresponde al total de estudiantes matriculados en el país este año, e incluye tanto a centros de primaria como de secundaria.

La información forma parte del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT), que el MEP desarrolla bajo dos modalidades de aprendizaje:

“Aprender de Tecnología”, en la que un docente especializado imparte la asignatura de Informática Educativa dentro del currículo, y “Aprender con Tecnología”, en la que no hay profesor específico de esa materia y la tecnología funciona únicamente como apoyo a los contenidos que cada docente aborda en el aula.

El servicio con docente especializado no llega a todos los centros educativos del país. Su cobertura depende de que el centro cuente con plaza docente asignada, equipamiento tecnológico disponible y espacio curricular reservado para la asignatura, condiciones que no se cumplen de forma pareja en todo el territorio nacional.

“Hay 606.417 estudiantes en 1.949 centros educativos que reciben Formación Tecnológica mediante docentes especializados en Informática Educativa. Para ampliar la cobertura, el MEP ya dispone este año de 150 nuevas plazas docentes, en proceso de asignación”, dijo la cartera tras consultas de Grupo Extra.

Regiones con mayor rezago

La brecha no se distribuye de forma pareja en el territorio nacional. Zonas con centros educativos rurales y escuelas de matrícula reducida enfrentan mayores obstáculos para sumarse al servicio de Informática Educativa, de acuerdo con el desglose regional suministrado por el MEP.

Las escuelas unidocentes, atendidas por un solo docente para todos los niveles y grupos, representan uno de los principales grupos pendientes de incorporación, debido a sus características organizativas y de matrícula.

“Las regiones educativas que concentran una mayor cantidad de centros educativos pendientes de incorporar docentes especializados en Informática Educativa son Limón, San Carlos, Alajuela y Guápiles. Las escuelas unidocentes son ahora el principal grupo pendiente”, dijo el ministerio.

Dagoberto Murillo Investigador del EE “No basta con llevar computadoras e internet a los centros; hay que ver de qué manera esas condiciones ayudan a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son tecnologías, pero deben tener un propósito educativo”.

Centros sin la asignatura

Existe además un grupo de centros educativos donde la materia no se imparte como asignatura independiente, debido a que su malla curricular no la contempla.

Son 409 y en esos casos, los estudiantes desarrollan competencias digitales mediante otras estrategias de aprendizaje, sin una clase específica de informática a cargo de un docente especializado.

De los 4.517 centros educativos públicos, un total de 2.159 aún no cuentan con un docente especializado en Informática Educativa. En dicha cifra ya se excluye a los 409 centros.

Los 150 nuevos códigos docentes, actualmente en trámite, buscan incorporar alrededor de 300 centros educativos adicionales al servicio de Informática Educativa durante este curso lectivo, una cifra que representa una fracción del total de centros que hoy permanecen sin acceso a un docente especializado en esta materia.

Una desigualdad que antecede al programa

Para el investigador Alberto Murillo, del Estado de la Educación, la falta de acceso a la formación tecnológica no responde únicamente a la cobertura del programa, sino a una brecha digital que el país arrastra desde hace varios años y que quedó aún más expuesta tras la pandemia.

El especialista explicó que Costa Rica ha logrado ampliar el acceso a internet y a dispositivos en algunos sectores, pero persisten profundas diferencias en la forma en que la población utiliza esas herramientas, especialmente entre estudiantes de zonas rurales y hogares con menores ingresos.

“La desigualdad no solo es de acceso a ese tipo de herramientas, sino también que se está generando una desigualdad en cómo se usan. Las herramientas pueden estar en el hogar, pero puede que sean únicamente para ocio”, dijo.

Murillo señaló que esa realidad convierte al sistema educativo en un actor clave para reducir las diferencias de origen y garantizar que todos los estudiantes desarrollen competencias digitales desde edades tempranas, independientemente de las condiciones de sus hogares.

Además, advirtió que la ausencia de formación tecnológica tiene implicaciones que van más allá del aprendizaje de herramientas informáticas. Según explicó, limita el desarrollo de capacidades esenciales para desenvolverse en una sociedad cada vez más digitalizada y con mayor presencia de la inteligencia artificial.