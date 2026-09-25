Brasil prohíbe juegos de azar deportivos

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva confirmó la aprobación de un proyecto para prohibir los juegos de azar deportivos digitales el país sudamericano.

Las autoridades brasileñas también prohibieron los casinos en línea y apuestas deportivas en general.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Photo by Evaristo Sa / AFP)

Esto incluye una restricción total a la publicidad de estos entes en todos los ámbitos.

Da Silva también envió al parlamento una iniciativa para tipificar estas actividades como un delito en el código penal.