Brasil prohíbe juegos de azar deportivos

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
El Gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva confirmó la aprobación de un proyecto para prohibir los juegos de azar deportivos digitales el país sudamericano.
Las autoridades brasileñas también prohibieron los casinos en línea y apuestas deportivas en general.
Esto incluye una restricción total a la publicidad de estos entes en todos los ámbitos.
Da Silva también envió al parlamento una iniciativa para tipificar estas actividades como un delito en el código penal.