Costa Rica participará con 4 para atletas en el Campeonato Parapanamericano de Tenis de Mesa de 2025 que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en São Paulo. Nuestro equipo patrio es dirigido por el entrenador Nixon Reyes y está integrado por Fiorella Padilla en la Clase 3, Kristel Morales en la Clase 7, José Andrés Vargas en la Clase 10 y Steven Román en la Clase 8.

El torneo tendrá lugar en el Centro Paralímpico Brasileirito en São Paulo, Brasil. Será un fogueo y preparación con miras a los Juegos Para Panamericanos Juveniles Santiago 2025 donde Costa Rica tendrá con una delegación de 14 para atletas en varias disciplinas deportivas.

Los Juegos Para Panamericanos de la juventud están programados del 31 de octubre al 9 de noviembre, y que espera recibir a más de 1.500 para atletas de 14 a 21 años, representantes de más de 30 países.