Brasil avala ingreso de piña costarricense

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Costa Rica podrá ingresar piña fresca al mercado brasileño luego de que las autoridades fitosanitarias de ese país confirmaran las condiciones y requisitos para importar frutos costarricenses.

La autorización abre un mercado que no estaba habilitado para la fruta fresca nacional y establece los procedimientos que deberán cumplir los exportadores para realizar los envíos.

“Es un proceso que lleva cerca de tres años o más. Los países hacen un análisis de riesgo de plagas para determinar si representa un riesgo para el estatus de sus sectores productivos. Nos piden cierta información y ellos empiezan un estudio también de lo que nosotros como país tenemos reportado”, explicó Nelson Morera Paniagua, director del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

Según Morera, las autoridades brasileñas solicitaron información al país y posteriormente realizaron su propio análisis, mientras avanzaban otras solicitudes de acceso de productos provenientes de distintos países.

La confirmación se produjo después de una visita de inspección de las autoridades brasileñas a Costa Rica y del trabajo conjunto entre las entidades fitosanitarias de ambos países.

“Brasil representa una oportunidad para seguir diversificando y fortaleciendo los mercados de nuestra producción agrícola. Esto significa contar con mayores posibilidades de comercialización y demostrar que tenemos la capacidad de producir y exportar cumpliendo estándares sanitarios y fitosanitarios”, manifestó Juan Gabriel Ramírez, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).

Para cada envío será necesario presentar un Certificado Fitosanitario o un Certificado Fitosanitario de Reexportación y someter la carga a inspección en el punto de ingreso.

Morera indicó que la apertura no significa que Costa Rica pueda enviar automáticamente grandes cantidades de fruta, pues las empresas deberán desarrollar relaciones comerciales con compradores brasileños y atender los requisitos del país de destino. También deberán mantener controles en plantas empacadoras y puntos de salida para evitar la presencia de plagas.

“Todos estos procesos no empiezan con un alto volumen, pero el solo hecho de tener abierto el mercado, progresiva y paulatinamente, se va a ir moviendo el producto hacia ese país”, agregó el director del SFE.

La producción de Costa Rica dedicada a la exportación alcanza los 2,3 millones de toneladas por un valor de $1.372 millones. América del Norte concentra 1,2 millones de toneladas y Europa alrededor de 1 millón, ambos se posicionan como los destinos principales de la fruta, con países como Estados Unidos, España, Bélgica e Italia.

América Central recibe 25 mil toneladas, Medio Oriente otras 25 mil, el Caribe 3 mil, América del Sur 1.000 y Asia 68 toneladas.

“Es una oportunidad y creo que se debe considerar mucho el volumen que ya Costa Rica tiene comprometido con otros mercados. Eso debemos valorarlo mucho porque es parte de la responsabilidad y la seriedad del posicionamiento de la piña nacional”, indicó Abel Chaves, presidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep).

Chaves explicó que Brasil tiene producción propia de piña y que el potencial comercial dependerá del consumo, los precios y los costos logísticos para llevar la fruta hasta los puertos del Atlántico.

El dirigente también señaló que el nuevo mercado debe analizarse considerando las limitantes a la capacidad productiva, ya que aumentar la oferta también depende de factores internos como la disponibilidad de mano de obra, el financiamiento, los requisitos ambientales y sanitarios y las condiciones de producción.

“Nosotros en la parte productiva hemos mejorado y demostrado que el país tiene capacidad, tanto en la parte productiva como en el uso de nuevas tecnologías. Tenemos que mejorar los costos de producción y adoptar políticas cambiarias que permitan producir, invertir y generar empleo”, señaló Chaves.

Juan Gabriel Ramírez Ministro de Agricultura “Vamos a continuar trabajando para abrir nuevas oportunidades, mantener los mercados que ya tenemos y garantizar que nuestra producción agrícola pueda competir internacionalmente sobre la base de su calidad, inocuidad y cumplimiento de las normas”.

Nelson Morera Director del SFE “Ahora lo que tenemos que hacer es velar porque en estas exportaciones, los contenedores que vayan a salir hacia Brasil cumplan en materia fitosanitaria con los requisitos. El proceso de inspección en plantas empacadoras y puntos de salida va a tener que ser bastante exhaustivo y estricto”.