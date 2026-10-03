Boza: “A Costa Rica lo llevo en mi corazón”

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El cantante panameño Humberto Ceballos, conocido artísticamente como Boza, regresó a Costa Rica con una conexión especial con el país, donde asegura que recibió una de sus primeras grandes oportunidades cuando comenzó a llevar su música fuera de Panamá.
El artista se presentará hoy en el Centro de Eventos La Selva, en Puerto Viejo, Limón, como parte de Verano VIP, evento organizado por la productora costarricense AIO Entertainment Productions S.A.
“Costa Rica es país hermano y uno de los países que llevo en mi corazón porque fueron los primeros que me dieron la oportunidad cuando salí de Panamá”, expresó a este medio.
“Limón fue el primer lugar de acá de Costa Rica en el que yo vine con ‘Ratas y Ratones’ y todas esas canciones y voy a volver después de 8 años, si no me equivoco”, contó.
El panameño también destacó el respaldo que ha encontrado en el público costarricense durante los años y aseguró que el país continúa entre los territorios que considera importantes para su música.
“Yo sé que Costa Rica siempre va a estar en los países primordiales que apoyan mi música”, manifestó.
Durante sus diferentes visitas, Boza ha tenido oportunidad de conocer algunos atractivos del país y compartir con personas que se han convertido en sus amistades.
“He salido casi a los clubs también. Me han llevado a conocer más la noche que el día”, dijo entre risas.
Entre sus pendientes están los volcanes, lugares que todavía no ha podido visitar. Ahora espera aprovechar el tiempo que tendrá en esta visita para acercarse un poco más a los paisajes naturales del país y conocer alguna playa.
“Conozco algunas playas, los volcanes todavía no me han llevado pero si espero conocerlos algún día”, comentó.
Para Boza, la presentación también representa un reencuentro con una provincia que fue protagonista de sus primeros pasos fuera de Panamá y con un público al que, según sus propias palabras, le guarda un cariño especial.