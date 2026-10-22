Bournemouth: De inspirarse en el Milan a golearlos en UEL

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El AFC Bournemouth, club de la Premier League inglesa, logró una histórica goleada a favor frente al gigante italiano AC Milan y sus aficionados no podían creerlo.

Bournemouth vs AC Milan (Foto: AFP)

Previo al juego, la afición de los “Cherries” desplegó un “tifo” en las gradas que rezaba “¿Cómo terminamos aquí?” en alusión al ascenso del club que pasó de tercera división a disputar competencias europeas en apenas unos años.

From League Two, to the Premier League, to the Europa League vs AC Milan 🙌



Great banter from Bournemouth 🤣



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La escuadra inglesa se impuso en casa ante los Rossoneri, por marcador de 3-0, justamente ante el club del cual tomaron su tradicional uniforme rojo y negro en 1971.

Bournemouth vs AC Milan (Foto: AFP)

Los milanistas sufrieron en un juego que mostró las grietas internas de los italianos, tras señalamientos del técnico Ruben Amorim.