Bournemouth: De inspirarse en el Milan a golearlos en UEL

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El AFC Bournemouth, club de la Premier League inglesa, logró una histórica goleada a favor frente al gigante italiano AC Milan y sus aficionados no podían creerlo.
Previo al juego, la afición de los “Cherries” desplegó un “tifo” en las gradas que rezaba “¿Cómo terminamos aquí?” en alusión al ascenso del club que pasó de tercera división a disputar competencias europeas en apenas unos años.
La escuadra inglesa se impuso en casa ante los Rossoneri, por marcador de 3-0, justamente ante el club del cual tomaron su tradicional uniforme rojo y negro en 1971.
Los milanistas sufrieron en un juego que mostró las grietas internas de los italianos, tras señalamientos del técnico Ruben Amorim.