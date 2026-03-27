Jorkaeff Azofeifa renovó su contrato con el Deportivo Saprissa por los próximos dos años.

A sus 25 años, el futbolista ha demostrado resiliencia y carácter desde su infancia. El originario de Matina, Limón, enfrentó diversos desafíos personales, los cuales logró superar con el respaldo de su familia, encontrando en el fútbol un camino de crecimiento y superación que hoy lo mantiene en la Selección Nacional.

Su carrera inició en Limón, posteriormente pasó por Guadalupe FC, hasta llegar al Deportivo Saprissa en julio de 2023.

Azofeifa acumula 67 partidos oficiales, en los que ha anotado un gol, ha registrado ocho asistencias y ha sido parte de la consecución de dos títulos nacionales.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra