En lo que va de la semana, 3 municipalidades de Costa Rica alertaron a la población sobre personas que se hacen pasar por funcionarios y que intentan realizar estafas y fraudes.

Este fenómeno se está registrando en Alajuela, Cartago y Desamparados, cuyas municipalidades se pronunciaron al respecto y manifestaron que sujetos desconocidos llaman por teléfono a personas de la zona para pedir datos privados.

Advertencia de la Municipalidad de Alajuela. Tomado de redes sociales

Esta situación también se da a través de correos que pueden contener enlaces que podrían llevar al usuario a perder su información o dinero.

La Municipalidad de Desamparados hace llamado a la prevención. Tomado de redes sociales

Las municipalidades recomiendan:

Finalizar la llamada de inmediato

No dar datos personales sensibles (números de teléfono, dirección o cuentas bancarias)

No realizar depósitos de dinero

No abrir enlaces ni correos electrónicos que desconozca o sean inseguros

Denunciar ante las autoridades

El Alcalde de Cartago alza la voz sobre este tema. Tomado de redes sociales.

Esta situación no es nueva para las instituciones públicas, pues hace unos días el Ministerio de Hacienda también alertó sobre personas que se hacían pasar por funcionarios de esta entidad para adquirir información confidencial.

En caso de recibir mensajes o llamadas con estas características, se recomienda reportarlo de inmediato al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la línea confidencial 800-8000-645.