Un hombre de apellidos Martínez aceptó su culpabilidad en el asesinato de Julieta Fernández Calderón, crimen que ocurrió el 5 de junio de 2024 en Santa María de Dota.

Por este motivo, Martínez acordó, durante la audiencia preliminar, un proceso abreviado y pasará en la cárcel un total de 35 años por tres diferentes delitos.

La pena se divide en 25 años por femicidio, 8 años por estafa informática y 2 años por hurto, después de aceptar los cargos.

La fallecida realizaba actividades propias de un salón de belleza y fue así como conoció a Martínez cuando le cortaba el cabello.

Martínez fue llevado hasta la finca donde estaban los restos.

A partir de ese momento entablaron una relación íntima que se habría fortalecido con el paso del tiempo, lo que aprovechó Martínez para ganarse su confianza.

Fernández desapareció el 5 de junio del año pasado, días después, sus restos fueron encontrados en una finca ganadera en El Jardín de Santa María.

El sospechoso fue detenido en la casa de habitación de un familiar en Pérez Zeledón y llevado posteriormente hasta la finca, lugar que cuidaba de vez en cuando a un ganadero de la zona.