Los familiares y allegados de Valentina Elizondo Moscoso exigen justicia por el asesinato de la joven, en apariencia, a manos de su expareja.

La joven de 21 años, que estaba embarazada y quien era madre de una niña, fue presuntamente atacada a balazos por el hombre de 24 años, identificado como Castro Chevez.

“Basta de violencia, basta de femicidios, basta de tanta violencia contra la mujer. Lamentablemente, hoy fue mi familia, mañana puede ser otra”, dijo Luis Moscoso, familiar de Valentina.

Con pancartas, imágenes y fotos alusivas a Valentina, los manifestantes tomaron las calles de Puntarenas hasta llegar a los tribunales de la provincia.

Leer más: “Era una madre entregada, estaba feliz con su embarazo”

Asimismo, la marcha también pidió que se hiciera justicia por los casos de Franciny Duarte Araya y Euleen Umaña Arguedas.