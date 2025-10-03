Una disputa vial registrada en Calle Blancos terminó con un conductor afectado por gas pimienta. La intervención de la Policía Municipal de Goicoechea se dio tras una alerta recibida en el centro de videoprotección sobre una supuesta riña entre choferes.

En el sitio se ubicó un vehículo liviano y un camión de carga ligera, cuyos conductores habían protagonizado una discusión que escaló hasta la agresión con gas pimienta.

La persona afectada recibió atención de la Cruz Roja, mientras que el presunto agresor fue detenido y presentado ante la Fiscalía de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José.

Las autoridades reiteraron su compromiso de atender con prontitud situaciones de violencia en carretera y de intervenir en casos de agresiones innecesarias que pongan en riesgo la seguridad ciudadana.