Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El representante de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boris Vasir Marchegiani brindará el discurso en representación del país en la Asamblea General.

La información fue anunciada en la agenda de oradores oficial.

Además, fuentes cercanas al Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron a Grupo Extra que Marchegiani daría el discurso programado para el próximo lunes.

Grupo Extra consultó formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pero hasta el momento no han respondido a las consultas.

ONU. Foto: Archivo.

Marchegiani asumió recientemente la representación costarricense ante el organismo. La propia agenda del secretario general de la ONU registra que el diplomático presentó sus cartas credenciales a António Guterres el pasado 17 de agosto, con lo cual quedó acreditado formalmente como representante permanente de Costa Rica.

El representante permanente de Costa Rica ante la ONU ha sido una figura cercana al movimiento político del expresidente Rodrigo Chaves. Antes de asumir como embajador, ocupó la Secretaría General del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que llevó la continuidad de la tendencia política oficialista a las elecciones de 2026.

Además, en 2025 financió las polémicas vallas con la palabra “Renuncien”, dirigidas contra el fiscal general Carlo Díaz, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia Orlando Aguirre, el expresidente legislativo Rodrigo Arias y la contralora Marta Acosta, figuras que también habían sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de Chaves.

Boris Marchegiani. Foto: Tomada de redes.

La intervención de Marchegiani se dará en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general se desarrolla en Nueva York del 22 al 28 de setiembre. Este espacio reúne a jefes de Estado, jefes de Gobierno, cancilleres y otros representantes de alto nivel para exponer las posiciones y prioridades de sus respectivos países.

Para este año, el debate general se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

Durante las intervenciones, cada delegación dispone, conforme a la práctica establecida por la ONU, de alrededor de 15 minutos para presentar el mensaje de su país ante la comunidad internacional.