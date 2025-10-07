Una mujer que cayó cerca de río por el Museo de los Niños, es recatada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos la noche de este martes.
Según reporte final de los bomberos, la mujer fue rescatada y se encontraba en condición estable.
En primera instancia, a los bomberos les llegó el reporte de que en apariencia la mujer había caído en el río, sin embargo, al llegar a la escena, se encontraron con que la mujer había sido empujada a la maleza cerca del río, según versión de testigos.
El hecho ocurrió cerca de las 7:00 p.m de este martes.