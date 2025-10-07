Una mujer que cayó cerca de río por el Museo de los Niños, es recatada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos la noche de este martes.

Foto: Raquel Vargas

Según reporte final de los bomberos, la mujer fue rescatada y se encontraba en condición estable.

En primera instancia, a los bomberos les llegó el reporte de que en apariencia la mujer había caído en el río, sin embargo, al llegar a la escena, se encontraron con que la mujer había sido empujada a la maleza cerca del río, según versión de testigos.

Foto: Raquel Vargas

Foto: Raquel Vargas

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 p.m de este martes.