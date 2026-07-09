Bomberos relatan impacto humano durante rescate en Venezuela

La participación del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que devastaron el estado de La Guaira, en Venezuela, dejó importantes enseñanzas para los 48 especialistas que integraron la misión humanitaria.

Los bomberos Josué Lara, Karen Agüero y Roberto Barrantes relataron las experiencias vividas durante la operación, en la que el equipo USAR costarricense trabajó junto a rescatistas de otros países.

Los tres coincidieron en que ninguna fotografía o video logra reflejar la magnitud de la tragedia.

“Todas las imágenes y videos que habíamos visto previo a poder llegar a Venezuela no dimensionan lo que era la realidad. Era edificio tras edificio destruido o colapsado”, afirmó Karen Agüero.

Durante la misión inspeccionaron más de 160 estructuras y enfrentaron altas temperaturas, humedad, réplicas sísmicas y el riesgo constante de nuevos colapsos.

Roberto Barrantes destacó que la preparación y el uso de equipos especializados fueron fundamentales para trabajar con seguridad.

“Tenemos equipos tecnológicos que detectan el más mínimo movimiento de una estructura para poder evacuar inmediatamente”, explicó.

Para Josué Lara, el momento más difícil fue cuando una mujer le pidió recuperar el cuerpo de su esposo atrapado entre los escombros.

“Me dijo: ‘Si sos esposo, entonces entendeme y ayudame a recuperarlo’. Ese momento me marcó para siempre”, recordó.

Los rescatistas señalaron que la experiencia reforzó la importancia de la preparación ante emergencias y les permitió valorar aún más a sus familias.

Además, resaltaron la solidaridad del pueblo venezolano, que pese a haber perdido familiares y viviendas compartía con ellos el poco alimento y agua disponible.