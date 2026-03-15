Bomberos refuerza presencia en Escazú con nueva estación

Dos nuevas unidades y 20 oficiales de bomberos reforzarán la presencia en el cantón de Escazú, gracias a la colaboración conjunta con el gobierno local.

La nueva estación temporal, mientras se construye una de mayores capacidades, fue inaugurada este domingo y se espera que beneficie a un total de 70 mil personas.

Foto: Cortesía de Bomberos.

Se trata de la estación número 77 del país, que cuenta con una posición estratégica para brindar una respuesta oportuna, como el acceso a la Ruta 27, áreas de montaña, centros urbanos y empresas.

Foto: Cortesía Bomberos.

“Viene a fortalecer los servicios de prevención y protección en la comunidad, y esperamos que pronto se pueda tener el edificio definitivo”, dijo Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos.