Bomberos ponen a salvo a lagarto que cayó a una poza

La noche de este miércoles, un reptil de aproximadamente dos metros de largo cayó a una poza de tres metros de profundidad en Liberia, Guanacaste.

Luego de recibir la alerta, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Cuerpo de Bomberos de la Estación de Liberia se movilizaron al sitio para rescatar al animal y realizar maniobras de extracción.

En una operación coordinada que requirió precisión y cuidado, los personeros de las entidades lograron el rescate del lagarto.

Video: Prensa Bomberos.

Video: Prensa Bomberos.

La emergencia se reportó en el plantel de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de la localidad, donde, según el reporte, el reptil cayó accidentalmente en la poza.

Durante el operativo, el personal aplicó protocolos especializados para garantizar tanto su propia integridad física como la seguridad del animal.

Una vez fuera de la poza, el lagarto fue trasladado por las autoridades a un lugar seguro para su liberación en un hábitat adecuado.