El Benemérito Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la población a tomar las medidas de seguridad correspondientes cuando se realizan trabajos en alturas.

Asimismo, tener presente que no se debe trabajar a menos de 5 metros de diámetro de cables eléctricos y contar con todos los dispositivos de seguridad como cuerdas y arnés.

Esto ante un caso registrado el viernes en Guachipelín de Escazú, cuando un hombre se encontraba subido en un árbol cortando unas ramas y tocó un conductor de alta tensión, lo que le ocasionó la muerte.