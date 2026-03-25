Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un incendio de grandes proporciones consumió al menos 3 viviendas en Alajuela, específicamente en barrio San José, a pocos metros del motel La Sirenita.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el fuego afectó un área aproximada de 350 metros cuadrados y, al llegar al sitio, las estructuras ya se encontraban completamente comprometidas por las llamas.

Para controlar la emergencia fue necesaria la intervención de 3 unidades de bomberos de Alajuela, además de un camión cisterna y una unidad de dron, lo que permitió reforzar las labores de extinción y evitar que el incendio se propagara a viviendas cercanas.

Según detalló Sergio Bolaños, subjefe de la estación de bomberos de Alajuela, tras aplicar agua con mangueras y realizar la revisión interna de las casas, se descartaron personas afectadas, ya que todos los ocupantes lograron salir a tiempo.

Las autoridades confirmaron que el avance del fuego fue contenido antes de alcanzar otras estructuras aledañas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incendio.