Comparten videos del complejo rescate de menor que cayó a guindo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un complejo y prolongado operativo de rescate permitió ubicar y extraer a un menor de 16 años que cayó a un precipicio de aproximadamente 400 metros en una zona montañosa de Horquetas de Sarapiquí, en Heredia.

La emergencia se registró la noche del viernes, cuando un grupo de personas se encontraba acampando en el sector camino a Cacho Negro. En determinado momento, el joven se adentró en el área y sufrió una caída tras ser impactado por un terraplén.

Video: Bomberos.

La situación activó un amplio despliegue de equipos de emergencia, luego de que también se reportara la desaparición de 2 personas que salieron en su búsqueda, lo que obligó a intensificar el operativo.

Video: corresponsal Alfonso Gatgens.

En la atención participaron rescatistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate de Cavernas y Montañas del Cuerpo de Bomberos, paramédicos, personal de la Cruz Roja Costarricense, así como vecinos de la zona. Además, utilizaron drones y equipos especializados para rastrear el área.

Video: corresponsal Alfonso Gatgens.

Tras varias horas de trabajo, cerca de las 4:00 a. m. de este sábado, los equipos lograron ubicar al menor, quien presentaba lesiones de gravedad, incluyendo afectaciones en sus extremidades inferiores. De inmediato, fue estabilizado en el sitio por personal paramédico.

Operativo de rescate. Foto: Bomberos.

Las labores de extracción representaron un gran desafío debido a la compleja topografía del terreno, lo que obligó al uso de sistemas de cuerdas y técnicas especializadas. En total, el operativo se extendió por al menos 14 horas de trabajo continuo.

Video: corresponsal Alfonso Gatgens.

El menor fue finalmente rescatado y trasladado a un centro médico en condición crítica, mientras que las otras personas reportadas como desaparecidas fueron ubicadas.