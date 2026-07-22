AFP / Los bomberos que combaten un voraz incendio forestal que ha calcinado 32.000 hectáreas a 100 km al norte de Madrid y obligó a evacuar a más de mil personas avanzaban este miércoles hacia su contención, aunque las autoridades pedían “mucha cautela”.

El fuego desatado el jueves pasado en la provincia de Guadalajara, y considerado “el más complejo” de la historia reciente de España, preocupaba a las autoridades porque sigue ardiendo sin control cuando el país se encuentra bajo una nueva ola de calor, un fenómeno que crea las condiciones propicias que alimentan las llamas.

“Estamos en un momento de estabilización” del incendio y “esperemos que mañana (jueves) ya podamos darlo por estabilizado”, indicó ante periodistas el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que visitó la zona este miércoles junto al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

“Vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela”, indicó García-Page, quien habló de un despliegue “histórico” de bomberos y medios terrestres y aéreos para luchar contra las llamas, que llevaron a desalojar preventivamente a unas 1.200 personas de 40 municipios.

Fotografía: AFP.

Ante la mejora de la situación, dijo García-Page, algunas personas están siendo autorizadas a volver a sus casas.

Según las autoridades, este incendio es complejo porque se declaró en una zona prácticamente despoblada, árida y con muchos matorrales, lo que facilitó su rápida propagación.