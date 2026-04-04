Bomberos atienden incendio en hotel de Puntarenas

Un incendio en una estructura tipo hotel movilizó este sábado a unidades del Cuerpo de Bomberos en el Pacífico central.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, las unidades se desplazaron hacia Guapinol de Parrita, en Puntarenas, específicamente al hotel Linda Vista Bonita, tras recibir la alerta por un incendio en la edificación.

“Estamos en ruta a incendio en estructura en hotel, esto en Puntarenas, Parrita, Guapinol, en Hotel Linda Vista Bonita”, indicaron desde el Cuerpo de Bomberos.

En este momento las unidades se encontran en desplazamiento hacia el sitio para iniciar las labores de control del fuego y valorar la situación en el lugar.