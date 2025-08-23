Un incendio de grandes proporciones se registra la mañana de este sábado en San Nicolás de Cartago, específicamente en las bodegas de la empresa Kativo, ubicadas en las cercanías de la fábrica Protecto, en Ochomogo.

De acuerdo con el reporte inicial del Cuerpo de Bomberos, el fuego afecta una bodega de aproximadamente 300 metros cuadrados.

En el sitio trabajan al menos 5 unidades de Cartago, Tres Ríos y San José para controlar la emergencia.

Hasta el momento, el incendio se mantiene activo mientras las cuadrillas continúan con las labores para evitar que se propague a otras estructuras cercanas.

Noticia en desarrollo.