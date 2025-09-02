El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica reportó una madrugada de mucho trabajo tras atender, en tan solo 3 horas, 3 incendios en estructuras habitacionales en diferentes puntos del país.

El primer caso se registró a las 4:47 a. m. en Corredores de Puntarenas, detrás del City Mall de Canoas, donde una vivienda de 80 metros cuadrados fue consumida en su totalidad por las llamas.

Foto: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Otro caso ocurrió en Upala, Alajuela, 25 metros al oeste de la Biblioteca Pública, otra estructura de 80 metros cuadrados también fue destruida completamente por el fuego.

El tercer incendio ocurrió en San Juan Grande de Esparza, Puntarenas y afectó una casa de 60 metros cuadrados, igualmente consumida en su totalidad.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

De acuerdo con la institución, en promedio atienden un incendio estructural cada 8 horas, pero este martes la frecuencia aumentó a uno cada 2.5 horas.

“Reiteramos el llamado a no bajar la guardia y a estar preparados“, expresó el Cuerpo de Bomberos.

Recomendaciones de prevención

Instale detectores de humo en su vivienda.

Elabore un Plan Familiar de Emergencias .

. Asegure una segunda salida de evacuación en el hogar.

en el hogar. Realice mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos con un profesional al menos cada cinco años.

