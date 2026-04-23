Bomberos atiende autobús incendiado en La Uruca

Un autobús prendió en fuego la noche de este miércoles en el sector josefino de La Uruca, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades confirmaron que el fuego fue controlado por personas presentes en el sitio, mientras las unidades de emergencia se apersonaron para terminar de controlar la emergencia.

No hay reporte de heridos, mientras se investigan las causas del incendio en el medio de transporte.

Reportes preliminares apuntan a una falla en el motor, sitio que fue el principal foco del fuego de acuerdo con las autoridades.