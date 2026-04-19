Bombero es atropellado mientras atendía incendio en vía pública

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

Durante la madrugada de este domingo, se registró un fallecido por la colisión de una motocicleta y un vehículo liviano, lo cual provocó un incendio en vía pública.

A la llegada de la Cruz Roja al lugar, declararon al conductor de la moto sin signos vitales en el sitio.

Mientras se atendían las llamas, un bombero fue atropellado por un vehículo que no respetó el perímetro de atención de la emergencia y tuvo que ser trasladado al Hospital del Trauma en condición estable.

Según reporta el Cuerpo de Bomberos, el miembro del personal sufrió golpes en su tobillo y muñeca.

El reporte de las llamas ingresó a las 4:00 a.m. en El Coyol de Alajuela, a unos 500 metros de Dekra.