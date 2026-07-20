¡Bombazo! Italia quiere a Pep Guardiola para dirigir la Azzurra

La Federación Italiana de Fútbol ya piensa en el futuro de la selección y puso la mira en uno de los entrenadores más exitosos del mundo.

Según informó Sky Italia, Pep Guardiola recibió una propuesta para convertirse en el nuevo técnico de la Azzurra.

El medio asegura que el pasado fin de semana se realizó una reunión en Barcelona entre Guardiola, Paolo Maldini, nuevo director técnico de la federación italiana, y Leonardo, integrante del proyecto deportivo, para conocer la disposición del estratega español.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Paolo Maldini has met with Pep Guardiola in an attempt to convince him to become the new head coach of Italy, reports @DiMarzio and @SkySport.



Maldini and his advisor, Leonardo, spent the weekend in Barcelona, where they met with the Spanish coach.



Roberto… pic.twitter.com/JyGQVOLgeb — 433 (@433) July 20, 2026

Italia busca iniciar un nuevo proceso de cara a la Eurocopa 2028, luego de varios años de resultados irregulares y de quedar fuera de los últimos Mundiales.

Aunque aún no existe un acuerdo, Guardiola es la principal apuesta de la dirigencia, por encima de otros candidatos como Roberto Mancini y Andrea Pirlo.