Bolsonaro toma la delantera en elecciones presidenciales de Brasil

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Flávio Bolsonaro, candidato opositor, se mantiene al frente del escrutinio con el 11% de los votos contados, por encima del presidente brasileño Lula da Silva.

Según los escrutinios más recientes, el aspirante del Partido Liberal obtiene un 51,09%, con 11 puntos electorales de ventaja sobre el candidato oficialista del Partido de los Trabajadores, que llega al 40,78%.

Mientras que los demás 10 candidatos alcanzan más del 3% de votos.

Los datos de las urnas electrónicas son contabilizados por orden de llegada al servidor central del Tribunal Superior Electoral.

Para ganar en la primera vuelta, es necesario superar el 50% de los votos válidos. En el caso de que ningún candidato supere el límite, se realizará una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre.

Para ganar en primera vuelta, es necesario superar el 50% de los votos válidos. Si ningún candidato supera ese umbral, se realizará una segunda vuelta el 25 de octubre.