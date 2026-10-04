Bolsonaro mantiene ventaja sobre Lula con el 90% del conteo

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Flávio Bolsonaro conserva el primer lugar en el escrutinio de las elecciones presidenciales en Brasil con un 48,05% de los votos con más del 90% del conteo, mientras que el presidente Lula da Silva continúa en el segundo puesto con 43,97%.

La distancia entre los candidatos pasó de 11 a 4 puntos electorales.

Para ganar en la primera vuelta, es necesario superar el 50% de los votos válidos. En el caso de que ningún candidato supere el límite, se realizará una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre.

Para ganar en primera vuelta, es necesario superar el 50% de los votos válidos. Si ningún candidato supera ese umbral, se realizará una segunda vuelta el 25 de octubre.