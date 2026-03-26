Bolivia tiene un pie en el mundial

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Monterrey, México, AFP. – La selección de Bolivia se mantuvo de pie en su misión de volver a un Mundial de fútbol al vencer 2-1 con una emotiva remontada a Surinam, en la semifinal del repechaje intercontinental B jugada en el estadio de Monterrey.

Liam van Gelderen puso en ventaja a Surinam al minuto 48. Bolivia vino de atrás con goles de Moisés Paniagua, al 72′, y Miguel Terceros, al 79′ de penal.

Con el objetivo de volver al Mundial tras una larga ausencia de casi 32 años, Bolivia jugará el martes contra Irak por el pase a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 para sumarse al Grupo I, donde esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.