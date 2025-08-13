La Paz. (AFP)- Sumida en una profunda crisis económica, Bolivia está lista para un giro político de gran calado: después de dos décadas de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), el país podría elegir por primera vez en 20 años a un presidente de derecha. La cita electoral del domingo llega en medio de una inflación acumulada que ronda el 25%, la más alta desde al menos 2008. La escasez de dólares, combustible y alimentos golpea a una población que supera los 11 millones de habitantes, y la mayoría culpa al gobierno actual, liderado por Luis Arce, de la difícil situación.

Los dos candidatos que lideran las encuestas, el millonario empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga, prometen acabar con el modelo económico estatal vigente y aplicar un plan de shock basado en recortes del gasto público y la eliminación progresiva de subsidios millonarios.

Durante años, Bolivia dependió de sus exportaciones de gas para sostener su economía. Sin embargo, la producción de gas, principal fuente de divisas ha disminuido desde 2017, afectando la capacidad del país para generar ingresos suficientes y sostener el gasto social.

En contraste con la crisis actual, el MAS, con Evo Morales a la cabeza entre 2006 y 2019, logró triplicar el Producto Interno Bruto y reducir la pobreza del 60% al 37%, además de empoderar a la población indígena. Pero la disputa interna entre Morales y Arce ha debilitado al partido y erosionado su popularidad.

Expertos como Pablo Calderón, internacionalista de la Northeastern University de Londres, advierten que un eventual gobierno de derecha debe evitar giros abruptos que afecten los programas sociales que ayudaron a millones a salir de la pobreza.