Francisco Brenes Herrera

Colaborador

La selección de Bolivia logró su boleto al repechaje, tras vencer 1 a 0 a la selección de Brasil, en la última fecha de la eliminatoria sudamericana. “La Verde” hizo su gol tras penal que fue cobrado por Miguel Terceros, con jerarquía, ante Alisson Becker al 45’+4’.

Venezuela era el otro aspirante, pero perdió en casa 3 a 6 ante la selección Colombia.



Los resultados

• Ecuador – Argentina: 1-0

• Bolivia – Brasil: 1-0

• Chile – Uruguay: 0-0

• Perú – Paraguay: 0-1

• Venezuela – Colombia: 3-6