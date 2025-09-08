Hernán “Bolillo” Gómez habló frente a los micrófonos previo al partido entre El Salvador y recordó la historia mundialista del cuadro salvadoreño.



Esto ha encendido la polémica debido a que el “Bolillo” dirigió al combinado panameño a su primera copa del mundo. También en Guatemala no se han tomado de buena manera las declaraciones del estratega “cafetero”.



Sin embargo, Gómez subrayó que las estadísticas del pasado no influyen en el presente. “La historia es para contarla, pero no dice nada. Mañana es otro cantar y es el momento de la vida de nosotros”, afirmó el técnico, recalcando la importancia de enfocarse en el trabajo actual de la Selección Nacional del Salvador.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera