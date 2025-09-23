Un costarricense identificado como José Villalobos López, alias “Boligoma”, se convirtió en el sexto nacional requerido para extradición, vinculado a temas de narcotráfico.

Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien indicó que se trata de un sujeto originario de Golfito y que había sido detenido en Panamá en 2016 con 500 paquetes de cocaína.

En apariencia, el nacional había sido condenado y aprovechó un beneficio carcelario para escapar de territorio panameño y volver hasta suelo tico, específicamente a Golfito.

Según trascendió, los agentes del OIJ lo habrían detenido este lunes cuando viajaba en un vehículo particular, y ahora se espera el trámite de las autoridades de Panamá para la extradición al país centroamericano.