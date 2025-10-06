La Bolsa de Comercio Bolcomer, aclaró mediante un comunicado de prensa que, es falso que la medida cautelar otorgada a Bolcomer en febrero pasado no esté vigente.

Bolcomer informó que la medida cautelar “se mantiene e impide a SUGEVAL ordenar que los productos MACAB pasen del mercado bursátil de comercio al mercado bursátil de valores”.

Esta situación se remonta al año 2018, cuando allegados al sector bursátil de valores interpusieron una denuncia ante la SUGEVAL en la que pedían que los productos MACAB no fueran transados en la Bolsa de Comercio, sino que pasaran al mercado de valores.

“Tras varios años, la SUGEVAL dictó una resolución en marzo de 2024, ordenando inscribir los productos MACAB en el mercado de valores. Esta resolución no incluyó sanciones, ni ilegalidad de los productos, sino que, por el contrario, buscaba únicamente que pasaran a venderse bajo el alero del sistema bursátil de valores”, afirma Fernando Montoya, presidente de Bolcomer.

La Bolsa de Comercio se mostró inconforme, argumentando que los OICO (de donde proviene la familia de productos MACAB) son productos propios desarrollados por Bolcomer y que representan un alto porcentaje de sus ingresos actuales. Ante esto, se recurrió a las autoridades judiciales y se obtuvo una medida cautelar en su favor, la cual se mantiene vigente hasta la fecha.

Los productos MACAB consisten en transacciones inmobiliarias que permiten a los inversionistas adquirir participaciones en proyectos hoteleros, casas de lujo y otros inmuebles, con el objetivo de obtener utilidades.

Los productos MACAB fueron creados en la bolsa de Comercio y son comercializados por Transcomer puesto de bolsa de comercio.

Bolcomer omite referirse propiamente al expediente judicial, o a resoluciones judiciales concretas, o a quienes las firman, por tratarse de un expediente declarado confidencial por la autoridad judicial, de donde infringir ese mandato, podría hacer incurrir a su autor en el delito de desobediencia a la autoridad, sancionando con pena de prisión de conformidad con el artículo 314 del Código Penal.