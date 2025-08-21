Hoy inician las acciones en la Liga Superior de Baloncesto, respecto al torneo femenino. En total participarán 7 equipos, ellos son Abogadas Seminario, Roswell, Universidad de Costa Rica, ARBA, Universidad Nacional, Escazú Escoba y ASOHEBA.

El primer choque será este jueves a las 7:30 p.m. en el Colegio La Salle, entre Roswell y la UNA. Para viernes a las 8:00 p.m. Abogadas Seminario se mide a Escazú en el gimnasio de su colegio y la UCR es casa contra ARBA. Descansa ASOHEBA.

El torneo consta de 14 fechas. La fase regular termina el 10 de octubre y del 4 al 18 de noviembre se juegan las semifinales. Las finales empiezan el 21 de noviembre y el 5 de diciembre ya habrá campeón.