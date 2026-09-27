“Bocha” toma decisión clave con alineación ante Haití

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

La Selección de Costa Rica mantendrá la misma alineación que utilizó en su último partido y repetirá su once titular esta tarde frente a Haití, en el segundo compromiso de la Tricolor en la Concacaf Nations League.

El técnico Fernando Batista apostará nuevamente por una formación 4-3-3, con Abraham Madriz en la portería.

La defensa estará conformada por Carlos Barahona, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo y Darryl Araya.

En el mediocampo aparecerán Orlando Galo, Josimar Alcócer y Sebastián Acuña, mientras que la ofensiva estará integrada por Josimar Méndez, Carlos Mora y Orlando Sinclair.

De esta manera, Batista mantiene la confianza en el equipo que inició el proceso en esta Nations League, pese al complicado debut ante Curazao, donde Costa Rica dejó escapar una ventaja de tres goles y terminó perdiendo 3-4.

La Tricolor buscará ahora reaccionar en Jamaica frente a Haití y conseguir un resultado positivo que le permita encaminar su participación en el torneo.