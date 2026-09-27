“Bocha”: “No voy a comunicar nada, mañana hay que trabajar”

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Fernando Batista no dio señales de dar un paso al costado después de la derrota 2-0 ante Haití. El técnico de la Selección Nacional aseguró que mantiene la confianza en su trabajo y en el grupo, pese al complicado momento que atraviesa Costa Rica.

El argentino fue consultado sobre su futuro después de sumar una nueva derrota al frente de la Tricolor, pero dejó claro que, por ahora, su única preocupación es continuar trabajando.

“Tengo toda la fuerza porque creo en este grupo, creo en el trabajo y no voy a comunicar nada, voy a comunicar que mañana hay que entrenar y trabajar”, afirmó Batista.

El técnico evitó referirse a una posible salida y sostuvo que los procesos pueden atravesar momentos difíciles antes de conseguir resultados positivos.

“Cualquier entrenador ha pasado y hay grandes entrenadores o mundiales que han empezado ciclos malos y han terminado muy bien”, manifestó.

Batista defendió así el trabajo realizado desde su llegada a Costa Rica y aseguró que mantiene intacta su confianza en el proceso, pese a que los resultados no lo acompañan.

“Confío a muerte en mi trabajo, confío a muerte en el grupo y yo estoy bien”, sentenció.

La derrota ante Haití dejó a Costa Rica con cinco derrotas y un empate en los seis partidos dirigidos por Batista. Ahora la Tricolor deberá enfrentar este jueves a Nicaragua, en un partido que llega en medio de una fuerte presión sobre el técnico argentino y su proceso.

Mientras desde afuera crecen las dudas sobre la continuidad del entrenador, Batista mantiene su postura: trabajar, preparar el próximo partido y confiar en que el grupo pueda cambiar el rumbo.