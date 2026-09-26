“Bocha” califica de accidente la derrota y responde a Barahona

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Tras sufrir una dura derrota ante Curazao en medio de críticas, el entrenador de la Selección de Costa Rica, Fernando “Bocha” Batista, se presentó en conferencia de prensa antes del duelo contra Haití.

Al hacer un balance del último encuentro, Batista rescató el nivel mostrado por sus dirigidos en la etapa inicial. Sin embargo, calificó lo sucedido en el segundo tiempo como un simple “accidente”.

“Lamentablemente el segundo tiempo yo creo que fue un accidente lo que nos pasó, más allá de cualquier cambio de sistema y de lo que puedas hacer”, dijo.

De cara al juego clave frente al conjunto haitiano, el estratega ratificó su absoluta confianza en el plantel y en el proceso.

Asimismo, el entrenador remarcó la unidad que existe entre los futbolistas, el presidente Osael Maroto y Ronald González; así como con todo el equipo de trabajo.

Por último, el timonel aclaró la situación en torno a las declaraciones del jugador Carlos Barahona y envió un mensaje directo al grupo.

“Lo hemos hablado y se lo he dicho a Carlos (Barahona) en un momento a la mañana, cuando hicimos un táctico que había una posibilidad por ahí de cambiar el sistema; él podía estar involucrado junto a Carlos Mora si las cosas iban bien”, explicó.

Batista recalcó que sabe lo que el futbolista quiso expresar y pidió al plantel aislarse del ruido externo para concentrarse únicamente en seguir construyendo.