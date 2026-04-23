“Bocha” Batista ya está legal

Luego de no poder trabajar de manera legal, la Federación Costarricense de Fútbol informó que la Dirección General de Migración y Extranjería le dio la residencia temporal al técnico Fernando Batista, habilitándolo para ejercer.

Desde el pasado 28 de febrero el “Bocha” había sido presentado, pero hasta ahora le llega su legalidad. Batista tiene 55 años y tiene una gran trayectoria en procesos juveniles y selecciones nacionales.

Fue director técnico de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación del equipo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Dirigió a Venezuela en la eliminatoria mundialista y destacó en la Copa América 2024.