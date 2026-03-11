‘Bocha’ Batista pausó su “descanso” para dirigir a Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El argentino Fernando “Bocha” Batista es el nuevo entrenador de la Tricolor. El técnico aseguró que decidió dirigir a Selección Nacional no solo porque es una selección importante, sino también por la habilidad de sus jugadores.

“Porque es una selección muy importante, una selección competitiva, ha jugado muchos mundiales y es algo que a mí cuando empezamos a hablar de la habilidad, no lo dudé ni un minuto”.

El “Bocha”, luego de terminar su proceso con selección de Venezuela, decidió tomar un descanso, sin embargo, la llamada de Costa Rica cambió su rumbo.

“Yo venía de un proceso de eliminatorias y decidí descansar, pero cuando me dijeron Costa Rica, apunté, lo visualicé y quería eso. Gracias a Dios se me dio y es una selección bastante importante en Concacaf”.

El técnico argentino y su cuerpo técnico ya venían siguiendo al equipo en el último año por un posible enfrentamiento en los repechajes o en la Copa del Mundo.

“Nosotros a la selección de Costa Rica la veníamos siguiendo en el último año, porque nosotros estando en Venezuela y con la posibilidad de una clasificación o un repechaje, sabíamos que podíamos enfrentar a un rival de Concacaf y empezamos a hacer un seguimiento de los jugadores, estos días son de mucho trabajo, conocimiento, muchas charlas con Ronald González y entrenadores de las selecciones menores porque de eso se trata también y tratar de planificar de acá a junio ciclos de entrenamiento, giras y ver partidos, ir a las canchas”

Fernando Batista no ha parado de trabajar ya que busca hacer un buen papel en los amistosos de la próxima fecha FIFA y tener una base preparada para el nuevo proceso

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra

