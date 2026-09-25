“Bocha” Batista: “Confío en mi trabajo”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Fernando Batista no escondió su frustración luego de que Costa Rica dejara escapar una ventaja de 3-0 y terminara perdiendo 3-4 ante Curazao, en el debut de la Selección Nacional en la Liga de Naciones de Concacaf.

El técnico argentino reconoció que no atraviesa un buen momento después del golpe recibido, aunque defendió el trabajo realizado y aseguró que mantiene la confianza en su proceso.

“Yo confío en mi trabajo, confío en lo que hago en el día a día y en que la Federación me ha elegido. Estoy mal, no estoy lógicamente bien”, manifestó Batista.

El entrenador también se refirió a las decisiones que tomó durante el encuentro y admitió que los tiempos para realizar algunos cambios pudieron ser diferentes.

“Con un resultado de 3-0, con el sistema intentas cambiar a un jugador, muchas veces se hace. Quizás a veces los tiempos por ahí podían haber sido un poquito más tarde”, explicó.

Batista reconoció que la situación es complicada, especialmente por el momento que atraviesa la Tricolor, pero pidió enfocarse en lo que viene, ya que Costa Rica tendrá otro partido en apenas tres días.

“A veces pasa esto, son momentos difíciles. Tenemos que trabajar porque dentro de tres días tenemos otro partido. Se construyen cosas a veces cuando las cosas no vienen bien”, señaló.

El argentino también rescató el rendimiento mostrado por Costa Rica durante la primera mitad, pese al resultado final.

“La Selección viene de un golpe duro, pero la verdad que también me quedo con lo que se hizo el primer tiempo, porque el primer tiempo no fue malo y en el análisis que hace un entrenador, más allá de una derrota, también tiene que buscar las cosas positivas”, comentó.

Finalmente, Batista asumió la responsabilidad por lo ocurrido y dejó claro que su intención es continuar trabajando de inmediato para corregir los errores.