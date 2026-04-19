Boca deja mudo el Monumental de River Plate

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Buenos Aires, Argentina, AFP – Boca Juniors le ganó a River Plate por 1-0 el Superclásico del fútbol argentino, jugado este domingo en el Estadio Monumental ante unos 85.000 espectadores, por la decimoquinta fecha del torneo Apertura.

Leandro Paredes, a los 45+5 minutos, marcó de penal el único gol del duelo, en un partido tenso y con varias emociones en la parte final.

Con este resultado, Boca se subió al tercer puesto en la Zona A del torneo y dio un paso importante para asegurarse la clasificación a los octavos de final, mientras que River continúa segundo en la Zona B, con el billete a la próxima fase dentro del bolsillo.

En el historial general, Boca elevó su ventaja con 94 victorias sobre su rival eterno, mientras que River ganó 88 cotejos y hubo 84 empates