Costa Rica se llenará de diversión con la llegada de Bluey, el show en vivo de la entrañable serie animada que ha conquistado los corazones de niños. La familia más famosa de perritos llega por primera vez al país con una puesta en escena pensada, especialmente, para los más pequeños del hogar.

La historia protagonizada por una cachorra, Blue Heeler; junto a su familia, ha ganado popularidad por retratar con humor y sensibilidad situaciones cotidianas que viven los niños. Con el fin de que más familias puedan vivir esta mágica experiencia, la productora Grupo Fresa realizará dos presentaciones especiales.

La primera será el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes en Heredia y la segunda el 14 de diciembre en el Redondel de Palmares. Ambas funciones iniciarán a las 2:00 p.m.

Enseñanzas

Desde aprender a compartir, hasta enfrentar celos o frustraciones. La serie ha sido aplaudida por promover valores familiares y estimular el desarrollo emocional.

“El espectáculo busca no solo entretener, sino también inspirar momentos de conexión entre padres e hijos, replicando el espíritu de la serie”, citó Kevin Barboza, productor de Grupo Fresa.

Las entradas ya están disponibles a través de eventcr.com.

El precio en Zona Bluey es de ¢24.500, mientras que la Gradería tiene un costo de ¢15.500.