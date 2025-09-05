BLUEY, LA PELÍCULA tendrá su debut en cines de Latinoamérica el 5 de agosto de 2027, marcando el esperado salto a la pantalla grande de la querida perrita pastora ganadera australiana y su familia.

Este largometraje es un evento significativo para los fans, ya que la serie BLUEY se ha consolidado como un fenómeno global, siendo el programa más visto a nivel mundial en Disney+ durante 2024 y el más reproducido en EEUU ese mismo año.

La película promete dar vida a esta serie ganadora de premios Emmy® y BAFTA como nunca antes.

El filme es una colaboración entre BBC Studios, Walt Disney Studios y Ludo Studio, los mismos equipos detrás del éxito televisivo.

La película animada con CGI (imágenes generadas por comptadora) está escrita y dirigida por Joe Brumm, el creador de la serie.

La producción está a cargo de Amber Naismith y cuenta con la co-dirección de Richard Jeffery, quien trabajó en las temporadas 1-3 de la serie. Joe Brumm también se desempeña como productor ejecutivo, junto a Justine Flynn (BBC Studios), Charlie Aspinwall y Daley Pearson (Ludo Studio).

Las voces originales en inglés de Melanie Zanetti como Mamá (Chilli) y David McCormack como Papá (Bandit) regresan para el largometraje.

BBC Studios financia y otorga las licencias de la película, mientras que Walt Disney Studios se encargará de la distribución cinematográfica.

El proyecto cuenta con el respaldo del gobierno australiano (a través del Producer Offset y Screen Australia) y el Gobierno de Queensland (mediante el Post, Digital and Visual Effects Incentive de Screen Queensland).

La serie BLUEY está disponible en más de 140 mercados y es el programa infantil número uno en CBeebies y Disney+ en el Reino Unido.

Además, ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo un Premio Peabody en 2024 y dos premios consecutivos de la Asociación de Críticos de Televisión en 2023 y 2024.